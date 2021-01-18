Юрист предупредил о поддельных COVID-паспортах

Фото: Сергей Киселев, АГН «Москва»

Медицинский юрист Асад Юсуфов рассказал о возможности появления большого количества фальшивых COVID-паспортов вакцинированных. Своим мнением он поделился в беседе с News.ru.

— В скором времени будет масса подложных паспортов. Те, кто привился, получат некое преимущество, в том числе и в передвижениях. Несомненно, возникнут организации, фирмы-посредники, которые будут оказывать услуги, — уточнил Юсуфов.

Главная опасность — человек с таким паспортом может заболеть и, не подозревая, что уже заразен, будет распространять инфекцию, отметил эксперт.

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