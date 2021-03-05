Мужчине продали фальшивые старинные монеты из серебра и золота в Москве

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Россия, Москва, Скобелевская улица Карта всех событий

К сотрудникам столичной полиции обратился пострадавший, который рассказал, что двое подозреваемых продали ему фальшивые старинные монеты из серебра и золота. Мужчина купил монеты, но чуть позже засомневался и решил проверить их подлинность в ломбарде. Оказалось, что монеты изготовлены из обычного металла.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух 25-летних злоумышленников. В ходе обысков оперативники изъяли 13 поддельных монет. Уточняется, что инцидент произошел на Скобелевской улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

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