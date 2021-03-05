Сотрудника налоговой службы и его посредника обвинили в получении взятки

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В Подмосковье сотруднику налоговой службы и его посреднику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, в покушении на получение взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, в течение нескольких месяцев начальник отдела налоговой инспекции и его родственник получила взятку в размере 1 600 000 рублей за покровительство по службе от директора двух коммерческих компаний. Также она совершила покушение на получение взятки от этого же коммерсанта в размере 20 миллионов рублей.

Следователи ходатайствуют перед судом о заключении обвиняемых под стражу.

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