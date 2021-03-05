СК начал проверку после падения ребенка с горнолыжного подъемника в Подмосковье

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Следователи начали проверку после падения ребенка с горнолыжного подъемника. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По предварительным данным, 3 марта семья с тремя детьми находилась в горнолыжном парке Дмитровского городского округа. Мальчик решил воспользоваться подъемником, сорвался и упал, ударившись о бетонный столб. Ребенок получил травмы головы и был госпитализирован в больницу.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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