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Задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий из квартиры на юго-востоке Москвы
наручники / Фото: https://pixabay.com

Задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий из квартиры на юго-востоке Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемого в краже денежных средств и ювелирных украшений. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

В полицию обратилась 54-летняя москвичка, которая сообщила, что у нее из квартиры пропали украшения и деньги. Общий ущерб составил 130 тысяч рублей. Женщина пояснила, что хранила ценности в чемодане, который был в шкафу. При этом дверной замок взломан не был.

В результате оперативно-розыскных мероприятий на Сормовской улице был задержан 40-летний ранее судимый житель Московской области. Выяснилось, что задержанный несколько месяцев проживал с потерпевшей в одной квартире. Когда москвичка была на работе, он похитил украшения и деньги, а затем уехал из Москвы.

В содеянном мужчина раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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