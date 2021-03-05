Ценности на сумму более 1 миллиона рублей похитили из квартиры умершей москвички

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Зорге, 34 Карта всех событий

В столичную полицию обратился сын умершей женщины, которая проживала на улице Зорге, 34. По словам мужчины, из квартиры его матери, которая скончалась 1 марта, пропали ювелирные изделия и дорогие наручные женские часы «Шопард».

Сын умершей отметил, что на данный момент живет за границей, поэтому он не может пояснить, когда это точно произошло. Полиция проводит проверку по данному факту.

Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей, сообщили «ВМ» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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