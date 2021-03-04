ФНС раскрыла, какие проекты планируется внедрить в России в 2021 году

Фото: Пресс-служба ФНС (nalog.ru)

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала план деятельности на 2021 год, который был утвержден министром финансов РФ Антоном Силуановым. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 4 марта.

Уточняется, что план содержит около 100 мероприятий, среди которых совершенствование платформы по взаимодействию с банками, создание новой версии автоматизированной информационной системы «Налог-4», а также разработка системы передачи административных данных в другие заинтересованные госорганы.

Так, ФНС намерена ввести в эксплуатацию цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых и банковских услуг. Сервис позволит банкам и их клиентам ускорить и удешевить предоставление кредитных продуктов. Однако есть и риски — например, утечки персональных данных.

Цифровая платформа ФНС для взаимодействия с банками уже работает, отметили в пресс-службе. Она построена на технологии распределенного реестра (блокчейн), когда участники процесса работают с данными своего узла согласно присвоенной ему роли.

В прошлом году платформу использовали для поддержки граждан и экономики страны от последствий коронавируса. Банки обходились без дополнительных подтверждающих документов, оперативно получая подтвержденные данные о статусе заемщика из государственных реестров, администрируемых налоговой службой, передает РБК.

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