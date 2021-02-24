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Отследить траты за последние три года теперь можно на сайте ФНС
Фото: Pixabay / Firmbee

Отследить траты за последние три года теперь можно на сайте ФНС

Елена Фролова

Экономика

Новый сервис появился на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Теперь пользователи могут отследить свои траты за последние три года. Об этом сообщил телеканал «360».

Уточняется, что воспользоваться услугой «Мои чеки онлайн» достаточно легко. Для этого нужно указать номер телефона, к которому привязана банковская карта, и адрес электронной почты. После этого пользователю будут доступны чеки онлайн-покупок. При этом данные счета заметны не только их владельцам, но и сотрудникам ФНС.

Уточняется, что сервис также содержит данные об оплате мобильной связи и поездках на такси с июня 2018 года. Как рассказал руководитель Фонда развития региональной политики Илья Гращенков, у налоговиков появилась возможность сравнить доходы и расходы, а также попросить объяснить разницу.

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