Москвичи смогут оплачивать новые категории счетов в приложении «Госуслуги Москвы»

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

После обновления раздела «Мои начисления» в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» пользователи смогут оплачивать более 20 категорий счетов.

До обновления оплатить счета можно было только на платформе mos.ru. Теперь москвичи смогут в одном приложении оплачивать не только электроэнергию или автомобильные штрафы, но и транспортные услуги, госпошлину на регистрацию брака и многое другое.

Раздел «Мои начисления» находится в секции «Услуги». Все счета для оплаты образуются автоматически, если в личном кабинете на mos.ru у пользователя заполнены пункты с личными документами. Для оплаты транспортных услуг необходимо будет заполнить данные об автомобиле.

— Москва системно развивает городскую цифровую экосистему, чтобы жители могли получать и оплачивать все необходимые услуги онлайн, в том числе в мобильных приложениях. Ранее в разделе «Мои начисления» можно было оплатить только коммунальные услуги, электроэнергию, кружки, секции и автомобильные штрафы. Теперь пользователи могут оплатить счета более чем 20 категорий. Среди них — оплата начислений за домашний телефон МГТС, счета за транспортные услуги, а также услуги органов исполнительной власти, загсов и другие начисления, — приводит официальный сайт мэра Москвы слова руководителя проекта «Мобильные сервисы» Департамента информационных технологий Олега Филимонова.

В приложение добавлена удобная навигация. Все найденные счета распределяются на необходимые категории. Так, счета за оплату стоянки автомобиля или услуги эвакуатора автоматически перенесутся в раздел «Транспортные начисления».

Оплатить счета можно банковской картой, со счета мобильного телефона или через Apple Pay.

Ежегодно приложение «Госуслуги Москвы» обновляют, добавляя для удобства москвичей новые полезные функции.

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