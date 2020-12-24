Ряд решений ФНС РФ можно будет обжаловать через портал госуслуг

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ вошла в список участников эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного органа, действий или бездействия его должностных лиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 24 декабря.

Эксперимент по досудебному обжалованию стартовал летом этого года. В нем приняли участие МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор. В рамках проекта физические лица и компании могут обжаловать решения по некоторым видам контрольно-надзорной деятельности ведомств с помощью портала госуслуг.

В части ФНС России это относится к проведению азартных игр, в том числе в букмекерских конторах и тотализаторах, проведения лотерей, а также лицензионному контролю за производством и реализацией полиграфической продукции.

Так, дополнить жалобу будет необходимо электронной подписью. Проект будет завершен 30 июня 2021 года. В случае признания его успешным досудебное обжалование могут распространить на другие виды контроля, передает РИА Новости.

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