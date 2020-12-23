Получить разрешение на использование земли в Москве можно будет только онлайн
В Москве получить разрешение на использование земли и госуслугу адресации недвижимости с 24 декабря можно будет только онлайн. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, получить разрешение на использование земли в столице могут физические и юридические лица, предприниматели, которым нужно провести инженерные коммуникации.
— Эта услуга довольно востребованная гражданами и бизнесом. За 11 месяцев 2020 года услугой воспользовались 2056 раз, — уточнил заммэра.
Он отметил, что получить эту услугу можно будет бесплатно. При этом документы будут предоставлены в бумажном виде, если за услугой обратились до 24 декабря.
Владимир Ефимов добавил, что те же категории граждан могут присвоить, изменить и аннулировать адрес недвижимости. В 2020 году эта услуга оказывалась свыше 8,2 тысячи раз, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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