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Получить разрешение на использование земли в Москве можно будет только онлайн
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Получить разрешение на использование земли в Москве можно будет только онлайн

Виктория Родимкина

Город

В Москве получить разрешение на использование земли и госуслугу адресации недвижимости с 24 декабря можно будет только онлайн. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, получить разрешение на использование земли в столице могут физические и юридические лица, предприниматели, которым нужно провести инженерные коммуникации.

— Эта услуга довольно востребованная гражданами и бизнесом. За 11 месяцев 2020 года услугой воспользовались 2056 раз, — уточнил заммэра.

Он отметил, что получить эту услугу можно будет бесплатно. При этом документы будут предоставлены в бумажном виде, если за услугой обратились до 24 декабря.

Владимир Ефимов добавил, что те же категории граждан могут присвоить, изменить и аннулировать адрес недвижимости. В 2020 году эта услуга оказывалась свыше 8,2 тысячи раз, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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