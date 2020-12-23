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Началось строительство нового корпуса в технопарке на юге Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Началось строительство нового корпуса в технопарке на юге Москвы

Виктория Родимкина

Город

В технопарке «ИТЭЛМА» на юге Москвы 23 декабря началось строительство нового инженерно-лабораторного корпуса. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестор вложит в строительство свыше 2 миллиардов рублей. По случаю начала работ прошла торжественная церемония закладки капсулы времени.

Владимир Ефимов отметил, что в новом корпусе расположатся инженерные помещения, лабораторный комплекс для тестирования разработок и проведения испытаний.

— В городе появится более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Ожидается, что инженерный корпус будет введен в эксплуатацию не позднее декабря 2022 года, — сказал заммэра.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что группа компаний ИТЭЛМА уже не первый раз участвует в реализации важного для города проекта.

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