Около трех миллионов раз посетили инвестиционный портал Москвы в 2020 году

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В 2020 году инвестиционный портал Москвы посетили почти три миллиона раз. Каждый день на него заходят 8,2 тысячи уникальных пользователей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Портал был создан в 2014 году для оперативного и качественного взаимодействия с бизнесом. Там можно найти информацию об инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, льготах в налоговой сфере.

Владимир Ефимов отметил, что инвестпортал является одним из самых востребованных ресурсов для бизнеса. За семь лет его посетили свыше 12 миллионов раз.

— Если на старте проекта, когда инвесторам было доступно всего 10 онлайн-сервисов, портал посещали около 100 человек в день, то сейчас это ресурс с 29 сервисами и ежедневным пользовательским трафиком 8,2 тысячи уникальных пользователей, — уточнил заммэра.

Он добавил, что портал постоянно дорабатывается и совершенствуется. Только в 2020 году там появилось 11 новых сервисов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко отметил, что инвестпортал стал важным звеном в развитии города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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