Более 350 голосований проведено в рамках проекта «Активный гражданин» за год

Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

В рамках столичного проекта «Активный гражданин» в этом году было проведено свыше 350 голосований, большинство из которых посвятили благоустройству, транспортной инфраструктуре и сохранению культурного наследия.

По словам руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко, число участников проекта увеличилось на два миллиона.

— Мы провели 358 голосований: 207 общегородских и 151 районное. В этом году активные граждане приняли участие в важных для города голосованиях: выбрали имя Александра для чат-бота московского метро, оценили реставрацию Северного речного вокзала и результаты городской программы «Чистое небо», — пояснил Александр Пищелко.

Он уточнил, что благодаря жителям столицы с улиц исчезли нависающие провода. Глава управления поблагодарил москвичей за неравнодушие и вовлеченность.

За все время существования «Активного гражданина» было проведено свыше 4,8 тысячи голосований.

Как отметил министр правительства столицы, руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, проект позволяет горожанам становиться непосредственными участниками в развитии города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Более 50 проектов межевания жилых кварталов разработали в Москве с начала года