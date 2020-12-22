Более 50 проектов межевания жилых кварталов разработали в Москве с начала года

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В Москве с начала этого года за счет городского бюджета было разработано 56 проектов межевания жилых кварталов, на территории которых находятся 483 многоквартирных дома. Все эти проекты прошли процедуру обсуждений на сайте проекта «Активный гражданин».

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, до 2019 года все мероприятия по межеванию и постановке участков на кадастровый учет совершались по заявкам и за счет жителей.

— С августа 2019 года эту работу город начал проводить системно и за счет средств бюджета. Мероприятия включают в себя подготовку, согласование и утверждение проектов межевания, а также постановку придомовых территорий на государственный кадастровый учет, — сказал заммэра.

До конца этого года будут утверждены еще восемь проектов межевания, их площадь составит 40 гектаров.

После того, как земельный участок будет поставлен на кадастровый учет, собственники помещений могут пользоваться придомовой территорией по своему усмотрению, при этом соблюдая установленные законом ограничения.

Как отметил министр правительства столицы, руководитель департамент городского имущества Максим Гаман, почти вся территория многоквартирной застройки Москвы отмежевана. Уже были утверждены свыше 3,8 тысячи проектов межевания территории, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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