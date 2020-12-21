Бывшие промзоны Осташковское Шоссе и Грайвороново в Москве реорганизуют

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Общественно-производственные объекты, жилье и социальная инфраструктура появятся на месте промзон Осташковское Шоссе и двух территорий в промзоне Грайвороново в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эти территории занимают более 35 гектаров.

— На территории промзоны Осташковское Шоссе появится жилая застройка площадью 61,5 тысячи квадратных метров с объектами социальной инфраструктуры площадью почти 13 тысяч квадратных метров. В Грайворонове под производственные и административно-деловые сооружения определено 55,5 тысячи квадратных метров, а под жилье и социальные объекты — 313 тысяч квадратных метров, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Всего в 2020 году Градостроительно-земельная комиссия одобрила реализацию 18 проектов комплексного развития территорий. Например, Красный Строитель, Бережковская набережная, Капотня, Выхино, Трикотажная, Перово, Теплый Стан, Никулинская, Кунцево, Свиблово, Коровино, Верхние Котлы.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в 2021 году заключат договоры на развитие бывших производственных зон Братцево, Чертаново и Южное Бутово.

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