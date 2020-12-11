Почти 3,7 миллиона «квадратов» недвижимости построили при редевелопменте промзон в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

В январе-ноябре 2020 года на территории столичных реорганизуемых промзон построили почти 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в качестве одного из удачных примеров редевелопмента можно привести промзону «Калошино». В настоящее время на этом объекте строятся сразу несколько кварталов с развитой социальной инфраструктурой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что бывшие промзоны являются главным резервом развития городской среды.

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