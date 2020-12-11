Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почти 3,7 миллиона «квадратов» недвижимости построили при редевелопменте промзон в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Почти 3,7 миллиона «квадратов» недвижимости построили при редевелопменте промзон в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

В январе-ноябре 2020 года на территории столичных реорганизуемых промзон построили почти 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в качестве одного из удачных примеров редевелопмента можно привести промзону «Калошино». В настоящее время на этом объекте строятся сразу несколько кварталов с развитой социальной инфраструктурой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что бывшие промзоны являются главным резервом развития городской среды.

Читайте также: Бывшую промзону «Алтуфьевское Шоссе» на северо-востоке Москвы реорганизуют

промзонаМосквастроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Авдеев
Сергей Авдеев

Антибиотики против ковида бессильны

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Спасись сам

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время вручать награды

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Спасибо деду за Победу... И квартиру

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Все мнения
О проекте