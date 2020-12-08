Бывшую промзону Алтуфьевское Шоссе на северо-востоке Москвы реорганизуют

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 79 Карта всех событий

Более 45 миллиардов рублей частных инвестиций планируется вложить в реорганизацию промзоны Алтуфьевское Шоссе. Об этом во вторник, 8 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на территории построят научно-производственные и общественно-деловые объекты, а также жилые дома.

— Город найдет инвестора, который вложит в реализацию проекта ориентировочно 45,2 миллиарда рублей. Проект даст городу более 8,2 тысячи рабочих мест и сможет ежегодно пополнять столичный бюджет на 2,7 миллиарда рублей, — уточнил Ефимов.

Также глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что на территории площадью 27,17 гектара возведут 721 тысячу квадратных метров объектов.

— Из них общественно-деловая и научно-производственная застройка займет почти 470 тысяч квадратных метров, а жилая — более 250 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано жилье для более чем пяти тысяч человек, — цитирует Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

Сообщается, что в конце ноября 2020 года было принято решение о комплексном развитии двух участков на севере и юге города, а также установлены границы комплексного развития территорий двух бывших промзон на востоке столицы.

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