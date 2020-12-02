Правительство Москвы подписало договор о развитии промзоны «Коровино»

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Правительство Москвы подписало договор о реорганизации промзоны «Коворино». Это первый случай заключения соглашения по результатам аукциона на комплексное развитие территории промзоны. КТР используют для развития неиспользуемых промышленных территорий столицы.

— На участке площадью более 35 гектар планируется построить объекты промышленного и общественно-делового назначения, максимальная площадь которых может составить более 600 тысяч квадратных метров. Инвестиции в реорганизацию промзоны планируются в размере порядка 40 миллиардов рублей, налоговые поступления в бюджет составят около 3,8 миллиарда рублей в год. На площадке для горожан будет создано до 13 тысяч новых рабочих мест, — цитирует агентство городских новостей «Москва» заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Аукцион состоялся 2 ноября. Правительство Москвы подписало с победителем, компанией «Интеко», контракт на право реализации проекта КРТ на сумму 201,2 миллиона рублей.

— Реорганизация промзоны будет завершена до 2035 года. Благодаря КРТ на месте остановившего свою работу Домостроительного комбината № 7, неиспользуемых промышленных объектов и складов появятся действующие производства, для которых может быть выделено до 350 тысяч квадратных метров зданий и общественно-деловая застройка площадью до 250 тысяч квадратных метров, — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В общей сложности все проекты комплексного развития промышленных территорий могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 триллионов рублей. На данный момент в проработке правительства Москвы находится 122 территории.

Первый договор КТР касался реорганизации территории «Октябрьского поля», он был подписан в столице летом 2020 года. Инвестор вложит в проект 14 миллиардов рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысяч квадратных метров, а также создаст более 500 новых рабочих мест для москвичей. На территории 6 гектар планируют создать технопарк, офисные здания, жилье, два детских сада, школа и поликлиника. Срок реализации проекта рассчитан на шесть лет, но инвестор обещает завершить строительство раньше - до 2024 года.

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