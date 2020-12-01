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Эксперты спрогнозировали восстановление мировой экономики к концу 2021 года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Эксперты спрогнозировали восстановление мировой экономики к концу 2021 года

Юлия Захарова

Экономика

Мировая экономика, которая пострадала на фоне пандемии, может выйти на докризисный уровень через год. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

— В ближайшие два года мировая экономика будет набирать обороты, к концу 2021 года глобальный ВВП достигнет уровня, предшествующего пандемии, — говорится в прогнозе.

По словам экспертов, дальнейшее развитие экономики во многом связано с возможным скорым началом вакцинации против коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предположил, что вторая волна заболеваемости коронавирусом может обострить ситуацию с безработицей в России, несмотря на действия властей по поддержке экономики.

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