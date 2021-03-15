Снизить стоимость продуктов помогут инвесторы

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

По данным Росстата, продовольственная инфляция по России с начала года составила 8,2 процента. Этот показатель в 7,5 раза больше, чем в Европейском союзе.

Больше всего увеличились цены на овощи и фрукты. За год они подорожали на 17,5 и 13,5 процента соответственно. Агентство Bloomberg даже внесло Россию в список «горячих точек», где повышение стоимости может привести к народным протестам. В странах ЕС цены на фрукты не изменились вовсе.

Помимо этого, в России взлетели цены на сладкое. Так, сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали в среднем на 13,7 процента.

— Первый вопрос, который сразу хочется задать: в какой валюте считали аналитики — в евро или рублях? У нас же курс сильно изменился за последнее время. Так что, может быть, не такая уж большая реальная разница между европейскими странами и Россией? Но суть тут все же в другом — в крестьянской экономике, — рассказал председатель Комитета по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Московской торгово-промышленной палаты Сергей Скоморохов.

Он отметил, что экономика в нашей стране функционирует не так, как за границей.

— Даже если отбросить сравнение: цены выросли, и это факт. Кто-то может считать, что продукты стали сильно дороже, кто-то — что цены поднялись в пределах нормы. Но мне кажется, что нельзя смотреть на это только с негативной точки зрения. Суть в том, что есть индикатор движения цены на рынке. Если за продукты готовы платить больше, значит, фермеры, посредники и переработчики получат больше денег. Каждый сегмент, увидев дополнительные деньги, будет развивать торговлю, ретейл, переработку, логистику и крестьянское звено, которое, собственно, выращивает и производит продукты, — сказал Скоморохов.

Так что повышение цен с точки зрения производителя — это неплохая тенденция, если она работает на доходность его предприятия.

— Но у нас нет данных, сколько потратили фермеры на удобрение, топливо, технику. В реальности крестьянин должен дополнительно снижать цены и из-за конкуренции, чтобы получить внимание покупателя.

Приходится или продавать дешевле, или производить больше, — отметил Сергей Скоморохов.

Он добавил, что снизить цены на продукты можно, например, привлечением дополнительных инвесторов в отрасль и мотивацией фермеров поставлять больше продукции в магазины, на рынки и ярмарки выходного дня.

— Но у нас не хватает сельскохозяйственных коопераций, которые распространены в той же Европе. Мы в МТПП хотим показать, что современные фермеры могут опираться на отечественный опыт — наш соотечественник Иван Емельянов около 80 лет назад издал в США книгу про экономическую теорию кооперации.

Можно использовать его знания. Все же в одиночку сложно решить юридические, финансовые вопросы параллельно с ведением хозяйства и продажей продукции, — подытожил Скоморохов.

Рост цен, кстати, наблюдается во всем мире. За последние шесть лет стоимость некоторых продуктов сейчас увеличилась до максимума.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Михаил Глушков, директор национального плодовоовощного союза:

— Я бы советовал не сравнивать, насколько подорожали овощи в процентном соотношении, а смотреть на фактическую цену в магазинах. Даже с учетом всех подорожаний в Европе условную картошку оптом за 17 или в розницу за 40 рублей найти сложно. Цены в этом году растут из-за неурожая в 2019-м. В начале июня соберут новый урожай и цены стабилизируются.

Дарья Снитко, руководитель центра экономического прогнозирования:

— Причины роста цен могут быть разные. Овощи и фрукты подорожали из-за девальвации курса рубля, масло — из-за цен на мировом рынке, а сахар — из-за меньшего, чем обычно, валового сбора свеклы.

Так что в целом ничего удивительного в подорожании нет.

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