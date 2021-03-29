«Закручивание гаек»: вырастут ли цены на продукты при ужесточении контроля за продавцами

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Стремление налоговиков и Минфина ужесточить контроль за продавцами на рынках может повлиять как на саму экономику, так и на покупателей. Такое мнение выразили опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты. Специалисты также рассказали о нюансах инициативы и объяснили, чем может быть опасна неправильная реализация такого проекта.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба и Министерство финансов России планируют усилить госконтроль по борьбе с теневым оборотом наличных средств на розничном рынке. Как выяснил РБК, ведомства обратили внимание на то, насколько неохотно торговцы используют контрольно-кассовую технику, работая, по сути, в обход легальной системы. Чтобы исправить ситуацию, в ФНС и Минфине предлагают ввести более «упрощенный» порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения и ряд других ограничительных мер.

В Госдуме, комментируя данную инициативу, призвали «не перегибать палку». По словам первого зампредседателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерия Гартунга, ужесточение требований к торговцам может повлечь за собой увеличение издержек, притом что участникам рынка сейчас и без того нелегко.

— Здесь нужно быть аккуратнее с «закручиванием гаек», чтобы не лишить производителей местной сельхозпродукции возможности работать. Иначе мы, наоборот, нанесем гораздо больше ущерба, — считает собеседник «ВМ».

По его мнению, инициатива должна быть направлена преимущественно на «перепродавцов» — тех, кто завозит импортный товар и им торгует. В настоящее время, говорит Гартунг, в продаже импорта через российские рынки участвует «сплошной черный нал», и именно он нуждается в более суровом контроле.

Парламентарий уточнил, что подобные предложения обычно должны проходить процедуру оценки регулирующего воздействия, в ходе которой все участники рынка высказывают свои замечания по поводу идеи. В частности, отмечает депутат, нужно поинтересоваться у игроков на рынке, не приведет ли осуществление задумки ФНС и Минфина к дополнительным тратам.

— Все это нужно очень внимательно изучить. Только после этих процедур я смогу сказать, поддержим ли мы эту идею в Госдуме или нет, или поддержим, но частично, — заключил Гартунг.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В свою очередь доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ, проректор РАНХиГС Андрей Марголин также предупредил о возможном негативном влиянии «административного пресса» государства на бизнес. По словам эксперта, предпринимателям в принципе неприятны любые административные вмешательства властей, поскольку они замедляют экономическое развитие страны в целом. С другой стороны, и «железобетонную логику» ФНС понять нетрудно: повысить собираемость налогов и ликвидировать любые источники неуплаты таковых, пояснил собеседник издания.

— На мой взгляд, с учетом предлагаемых мер, препятствующих теневым наличным оборотам, должны быть введены компенсационные механизмы, которые снимали бы административные барьеры для бизнеса, — добавил он.

Марголин напомнил, что в условиях пандемии в России отменили около 19 тысяч плановых проверок. Все из них, по мнению экономиста, возвращать не надо. Их действительно вряд ли вернут, если сработает «логика зеленого коридора».

Помимо этого, эксперт допустил рост цен для покупателей при возникновении административного барьера.

— Но пока, как я понимаю, только стадия обсуждения. Я уверен, что различные профильные ассоциации оптимизируют предлагаемые меры, чтобы цены были затронуты минимально, — сказал Марголин.

Он также выразил уверенность в том, что самих продавцов на розничных рынках меньше не станет. Скорее всего, они адаптируются к новым условиям, резюмировал эксперт.

Читайте также: Американец рассказал, что его шокировало в российском магазине