Американец рассказал, что его шокировало в российском магазине

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Американец признался, что первое посещение российского магазина ввергло его в шок, так как поведение продавца в корне отличалось от того, что он привык видеть на родине. Об этом молодой человек по имени Максвел, который живет в России с 2016 года, рассказал на YouTube-канале «Открыто о России (Open talk about Russia)».

По словам американца, впервые он посетил российский магазин поздно вечером, когда в торговом зале практически не было покупателей. Он отметил, что продавщица в это время была увлечена просмотром какого-то видео на телефоне. Максвел признался, что пытался проявить дружелюбие, выкладывая на кассе продукты. Однако продавщица повела себя так, будто он ей помешал, и при этом даже не улыбнулась.

Такое поведение сотрудника торговли искренне удивило Максвела, так как он привык к совершенно другой модели поведения. По его словам, американские продавцы и работники сферы обслуживания всеми силами стараются угодить клиенту, так как их зарплата зависит от количества денег, которые тот потратит.

— В Америке работники сферы обслуживания всегда улыбаются, спрашивают, как дела, предлагают помощь. В России другой подход: «Делай то, что тебе нужно, и постарайся меня не вмешивать». Поначалу это шокировало, — рассказал американец на канале «Открыто о России» на YouTube.

Максвел считает, что такая разница в поведении объясняется тем, что американцы посвящают всю жизнь накоплению сбережений, в то время как в России к деньгам относятся проще из-за нестабильности рубля.

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