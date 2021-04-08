Удачный сезон: после пандемии рынок загородной недвижимости переживает небывалый подъем

Михаил и Наталья Китаевы выгуливают шпица Баффи на территории около своего дома в поселении Воскресенское / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В преддверии дачного сезона аренда загородных домов подорожала, сообщили 8 апреля аналитики портала недвижимости. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, к чему готовиться москвичам.

Стоимость аренды загородного дома в разных регионах России выросла от 2,5 до 5 процентов. Игроки рынка связывают это со взрывным ростом спроса.

Тенденция коснулась Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Здесь селятся те, кто хочет убить одновременно двух зайцев: жить в Москве и иметь вид на лес. Многие — на постоянной основе.

— На загородном рынке за год в режиме запертых границ случился настоящий бум, — рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Евгений Коноплев. — И уровни, на которые этот сегмент вышел, сохраняются до сих пор. Среди причин популярности Новой Москвы — преобладание новых современных проектов в ассортименте доступных вариантов и возможность застройщиков за счет относительно более доступной земли реализовывать жилые проекты, больше территории отводя на инфраструктуру, нужды и досуг жителей.

Спрос на недвижимость в деревнях Новой Москвы подстегнула и пандемия коронавируса, когда изоляция «на природе» стала обычным явлением. Например, в разгар периода «карантинных» ограничений в поселение Воскресенское перебрались Наталья и Михаил Китаевы.

— Обслуживание своего дома, конечно, дается сложнее, — поделилась Наталья. — Но этот минус перекрывает чувство того, что ты можешь спокойно выйти на улицу подышать свежим воздухом, пожарить шашлыки, позагорать на шезлонге.

Есть в такой популярности ТиНАО и негативные моменты: из-за «перегретого» и неоднородного рынка сложно оценить, по карману ли вам такая дача.

— Столкновение этих двух трендов дает турбулентность, при которой ни один аналитик не сможет точно оценить ни средние цены, ни ценовую динамику, — отметил риелтор Евгений Коноплев. — Ведь коттеджи бизнес-класса здесь тесно перемешаны с садовыми домиками на шести сотках. Поэтому любое усреднение для анализа цен лишается всякого смысла.

Пандемия породила и другой «дачный» тренд. Поняв, что загородный дом может стать местом длительной изоляции, некоторые отказались от поиска готовых вариантов в пользу возведения собственного жилища. Однако, по данным Московской торгово-промышленной палаты, во время пандемии уменьшилось количество рабочих из регионов. Нехватка «рук» замедлила и сделала дороже строительство. А ведь даже при обычных условиях и стабильном финансировании на возведение дачи уходило в среднем два года. Быстровозводимые дома, отмечают эксперты, тоже не панацея — их производство не поставлено на широкий поток, и для средней полосы этот вариант не подходит — в морозы можно остаться без водопровода.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным портала недвижимости, спрос у москвичей подстегнул цены в регионах. Аренда дома в Подмосковье подорожала на 10 процентов — до 65 500 рублей в месяц. В Калужской области — на 15 процентов — до 53 700 рублей. На 30 процентов подорожала аренда домов в Тверской области — до 56 300 руб лей в месяц, и на 20 процентов — во Владимирской, до 46 000 рублей в месяц.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Семерин, председатель гильдии организации строительного комплекса Московской торгово-промышленной палаты:

— Для строительства загородных домов и дач однозначно подходят Троицкий и Новомосковский округа. Там хорошо развита инфраструктура. Там строят метро, туда ведут и новые дороги. Экология там тоже в норме, потому что на юго-западе Москвы нет заводов.

Решение о том, где именно жить, принимается исключительно исходя из того, насколько близко и удобно ездить из дома на работу. И преимущество новых округов Москвы перед Подмосковьем здесь очевидно. Но все индивидуально.

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