Разрешения на продажу более 1,1 миллиона «квадратов» недвижимости выдали в Москве с начала года

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Москомстройинвест за первые три месяца 2021 года выдал 31 заключение о соответствии застройщиков и проектных деклараций нормам 214-ФЗ (ЗОС). Об этом рассказала председатель комитета Анастасия Пятова в четверг, 8 апреля.

Всего с начала года заключения были выданы более чем на 1,1 миллиона «квадратов» недвижимости. В столице застройщик, прежде чем открыть продажи в рамках проекта, обязан получить ЗОС.

— Решение о выдаче ЗОС принимается на основе анализа проектных деклараций, то есть сведений о застройщике и объекте, — сказала Анастасия Пятова.

Она пояснила, что неправильно заполненная проектная декларация может ввести в заблуждение потенциальных покупателей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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