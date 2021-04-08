Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Разрешения на продажу более 1,1 миллиона «квадратов» недвижимости выдали в Москве с начала года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Разрешения на продажу более 1,1 миллиона «квадратов» недвижимости выдали в Москве с начала года

Виктория Родимкина

Город

Москомстройинвест за первые три месяца 2021 года выдал 31 заключение о соответствии застройщиков и проектных деклараций нормам 214-ФЗ (ЗОС). Об этом рассказала председатель комитета Анастасия Пятова в четверг, 8 апреля.

Всего с начала года заключения были выданы более чем на 1,1 миллиона «квадратов» недвижимости. В столице застройщик, прежде чем открыть продажи в рамках проекта, обязан получить ЗОС.

— Решение о выдаче ЗОС принимается на основе анализа проектных деклараций, то есть сведений о застройщике и объекте, — сказала Анастасия Пятова.

Она пояснила, что неправильно заполненная проектная декларация может ввести в заблуждение потенциальных покупателей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Комплекс ортопедической отрасли в современном стиле появится в Хорошевском районе

МоскомстройинвестстроительствоРосреестр
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Все мнения
О проекте
Читайте нас в