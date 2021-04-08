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Комплекс ортопедической отрасли в современном стиле появится в Хорошевском районе
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Комплекс ортопедической отрасли в современном стиле появится в Хорошевском районе

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Зорге, вл5с17 Карта всех событий

Проект учебно-производственного комплекса ортопедической отрасли в Хорошевском районе столицы одобрили в Москомархитектуре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 8 апреля.

— Комплекс медицинской направленности оформят в строгом современном стиле, активно чередуя витражные окна с вертикальными и горизонтальными акцентами на фасадах. Два корпуса будут соединяться на уровне второго этажа, — рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Здания построят по адресу улица Зорге, владение 5 и владение 5, строение 4. Их облицуют гранитом и стальными кассетами серых оттенков. В первом корпусе разместят учебно-административный центр, рассчитанный на 180 человек. В нем будут заниматься подготовкой и переподготовкой специалистов ортопедической отрасли. В другом здании организуют производство ортопедических изделий, таких как белье, матрасы и подушки, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о строительстве детского сада ступенчатой формы на 325 мест в Новой Москве.

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Москомархитектураархитектурный облик зданияСергей Кузнецов
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