Новый деловой центр на юго-востоке Москвы украсят округлыми фасадами из клинкера

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Окская улица, вл11 Карта всех событий

Общественно-деловой центр с округлыми фасадами из клинкерного кирпича появится на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры во вторник, 6 апреля.

— Комплекс образуют два объема, объединенные светопрозрачным атриумом. Фасады будут привлекать внимание за счет сложной формы, а также сочетания больших витражных оконных проемов с кирпичной плиткой темно-коричневого цвета, — рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Восьмиэтажное здание построят по адресу улица Окская, владение 9. Его площадь составит более 13 тысяч квадратных метров. Первые два этажа будут отданы под магазины и рестораны, а оставшиеся займут офисные помещения. У здания будет подземная парковка на 35 мест, рядом появится площадка для отдыха, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о строительстве делового центра в Лианозове.

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