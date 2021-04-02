Офисно-деловой центр построят в Лианозове

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Абрамцевская улица, 30с1 Карта всех событий

Новый офисно-деловой центр площадью две тысячи квадратных метров построят в Лианозове. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Объект будет расположен по адресу улица Абрамцевская, дом 30, корпус 1. Проект центра согласовала Москомархитектура. Отмечается, что трехэтажное здание облицуют черными и белыми алюминиевыми панелями.

— За счет выбранной отделки и планировки в виде прямоугольника здание будет напоминать «костяшку домино». Дополнительную динамику фасадам придадут заглубленные окна и ребристые вставки, — пояснил Сергей Кузнецов.

На подземном уровне здания размесят инженерное оборудование, а в наземной части центра — административные помещения.

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