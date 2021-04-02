«Ресторан на воде» откроют на набережной Северного речного вокзала в 2021 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Павильон «Ресторан на воде» планируют построить в южной части набережной Северного речного вокзала до конца 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Павильон выполнят в едином стиле с другими ресторанами и кафе на набережной.

Специалисты уже поставили фундамент, возвели колонны и смонтировали связующие конструкции. В павильоне выполнили внутреннюю и внешнюю отделку. В настоящее время рабочие занимаются установкой светильников, розеток и инженерных систем.

Уточняется, что в павильоне установят системы водоснабжения, отопления, кондиционирования и другие. Кроме того, павильон будет оснащен пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения.

Строительство павильона планируют завершить в 2021 году, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Коттеджный поселок с детским садом построят в Новой Москве