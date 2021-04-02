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Коттеджный поселок с детским садом построят в Новой Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Коттеджный поселок с детским садом построят в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, деревня Лужки Карта всех событий

Коттеджный поселок с детским садом планируют построить возле деревни Лужки в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства со ссылкой на председателя ведомства Анастасию Пятову.

Проект строительства согласовала градостроительно-земельная комиссия Москвы. Объекты возведут возле деревни Лужки в поселении Михайлово-Ярцевское.

— Согласно изменениям в правилах землепользования и застройки, на земельном участке ориентировочной площадью 17,7 гектара планируется строительство коттеджного поселка. В его составе предусмотрены объекты индивидуального жилищного строительства суммарной поэтажной площадью 50 960 квадратных метров, — отметила Пятова.

По ее словам, детский сад общей площадью 2450 квадратных метров смогут посещать 100 детей. На территории также планируют возвести коммунальные объекты общей площадью 1140 квадратных метров.

Кроме того, инвестор планирует благоустроить прилегающую территорию. На участке построят спортивные и детские площадки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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детский садстроительствоНовая Москва
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