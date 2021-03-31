Главный архитектор Москвы представит на «Архстоянии» проект «Русское идеальное»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

На фестивале «Архстояние-2021», который пройдет 23–25 июля в Никола-Ленивце, будет представлен проект главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова под названием «Русское идеальное». Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры в среду, 31 марта.

По словам архитектора, существует мнение, что в России страдает качество производства, в частности в архитектуре. При этом в стране есть множество талантливых русских архитекторов.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

— Мой проект — это своего рода диалог с той венецианской экспозицией. Я хочу показать, что в России можно делать крутые перфекционистские вещи — наше «русское идеальное». И дискуссия должна строиться не только вокруг идей, но и застрагивать вполне материальные вещи, — сказал Сергей Кузнецов.

На выставке будет представлен проект павильона, который является жилой ячейкой — идеальной с точки зрения геометрии трубой. Конструкция «зависнет» посреди леса. В ней оборудована полноценная жилая зона с необходимыми коммуникациями. Гости смогут там приготовить ужин, принять душ и поспать.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В отделке будут применяться устойчивые к износу элементы, которые сделают архитектуру более разнообразной и интересной. В интерьере планируется использовать древесину, а прикроватные столики, стулья и кухню — изготовить из металла, добавили в пресс-службе.

Читайте также: Разработан проект Центра управления комплекса городского хозяйства в Печатниках