Разработан проект Центра управления комплекса городского хозяйства в Печатниках

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Проектируемый проезд № 5112 Карта всех событий

В столице разработали проект для обновленного Центра управления городским хозяйством в Печатниках. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в среду, 31 марта.

По его словам, комплекс будет состоять из двух зданий: нового и реконструируемого. Корпуса будут взаимосвязаны и выполнены в общем стиле.

— Фасады облицуют кассетами крупного формата, причем для большей выразительности их установят в двух разных плоскостях: темные панели будут заглублены по отношению к белым. На торцах сделают цветовой акцент, используя желтые вставки, — сказал Сергей Кузнецов.

По данным пресс-службы Москомархитектуры, комплекс будет находиться по адресу Проектируемый проезд № 5112, владение 10. Общая площадь здания составит около 7 тысяч квадратных метров.

Спасательным службам отдадут реконструируемое здание, а также часть нового, добавили в пресс-службе.

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