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Детский сад на 200 мест появится в Южнопортовом районе столицы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Детский сад на 200 мест появится в Южнопортовом районе столицы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Дубровский проездКарта всех событий

Детский сад на 200 мест построят в столичном районе Южнопортовый. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы в среду, 31 марта.

Уточняется, что разрешение на строительство уже выдали. Объект будет построен на владении 7 по Дубровскому проезду. Ранее на этом месте также находился детский сад. Строительство планируют завершить в январе 2022 года.

В трехэтажном здании будут обустроены помещения для младших, средних и старших групп детей от трех до семи лет. В здании организуют игровую, спальню, буфет, помещения для занятий с детьми и медицинский блок.

На прилегающей территории появятся детские игровые площадки с теневыми навесами, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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