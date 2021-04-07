Детский сад ступенчатой формы на 325 мест построят в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Середнево Карта всех событий

Детский сад на 325 мест появится в поселении Филимонковское в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Москомархитектуры в среду, 7 апреля.

— Здание как будто составлено из нескольких детских кубиков, соединенных вместе. Детский сад будет двух-трехэтажным, в облицовке авторы решили не прибегать к чересчур ярким оттенкам, а выбрать спокойные цвета — графитовый, белый в качестве фона и оранжевый для создания акцентов, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Учреждение построят вблизи деревни Середнево, участок 8 1/1. Его площадь составит около пяти тысяч квадратных метров. Фасады будут выполнены из керамогранита и керамической плитки. Прилегающую территорию озеленят, также появятся игровые и спортивные площадки, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о завершении строительства трех корпусов ЖК «Кленовые аллеи» в ТиНАО.

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