Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Детский сад ступенчатой формы на 325 мест построят в Новой Москве
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Детский сад ступенчатой формы на 325 мест построят в Новой Москве

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Середнево Карта всех событий

Детский сад на 325 мест появится в поселении Филимонковское в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Москомархитектуры в среду, 7 апреля.

— Здание как будто составлено из нескольких детских кубиков, соединенных вместе. Детский сад будет двух-трехэтажным, в облицовке авторы решили не прибегать к чересчур ярким оттенкам, а выбрать спокойные цвета — графитовый, белый в качестве фона и оранжевый для создания акцентов, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Учреждение построят вблизи деревни Середнево, участок 8 1/1. Его площадь составит около пяти тысяч квадратных метров. Фасады будут выполнены из керамогранита и керамической плитки. Прилегающую территорию озеленят, также появятся игровые и спортивные площадки, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о завершении строительства трех корпусов ЖК «Кленовые аллеи» в ТиНАО.

Читайте также: Школу с детским садом на 800 мест построят в поселении Щаповском

ТиНАОдетский садСергей Кузнецов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Все мнения
О проекте
Читайте нас в