Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Школу с детским садом на 800 мест построят в поселении Щаповском
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Школу с детским садом на 800 мест построят в поселении Щаповском

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

Современная школа с детским садом появится в подмосковном поселении Щаповском. Об этом сообщили в столичном департаменте развития новых территорий во вторник, 6 апреля.

— Школы и сады, как и вся социальная инфраструктура, что мы возводим в ТиНАО, соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. Напомню, что инфраструктурные объекты строятся по индивидуальным проектам, отличаются оригинальным дизайном, удобным и функциональным внутренним пространством, высочайшим уровнем комфорта, — рассказал глава ведомства Владимир Жидкин.

Новая школа будет рассчитана на 650 детей, а детский сад — на 150 воспитанников. Отмечается, что с 2012 года на территории ТиНАО построили 19 школ и 54 детских сада. До конца 2024 года инвесторы планируют построить в Новой Москве более 100 образовательных учреждений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно о том, что проект «Цифровой репетитор» заработал во всех школах Москвы.

Читайте также: Более сотни медицинских объектов построят в ТиНАО в ближайшие 15 лет

ТиНАОшколаВладимир Жидкин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Все мнения
О проекте
Читайте нас в