Школу с детским садом на 800 мест построят в поселении Щаповском

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

Современная школа с детским садом появится в подмосковном поселении Щаповском. Об этом сообщили в столичном департаменте развития новых территорий во вторник, 6 апреля.

— Школы и сады, как и вся социальная инфраструктура, что мы возводим в ТиНАО, соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. Напомню, что инфраструктурные объекты строятся по индивидуальным проектам, отличаются оригинальным дизайном, удобным и функциональным внутренним пространством, высочайшим уровнем комфорта, — рассказал глава ведомства Владимир Жидкин.

Новая школа будет рассчитана на 650 детей, а детский сад — на 150 воспитанников. Отмечается, что с 2012 года на территории ТиНАО построили 19 школ и 54 детских сада. До конца 2024 года инвесторы планируют построить в Новой Москве более 100 образовательных учреждений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно о том, что проект «Цифровой репетитор» заработал во всех школах Москвы.

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