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Более сотни медицинских объектов построят в ТиНАО в ближайшие 15 лет
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более сотни медицинских объектов построят в ТиНАО в ближайшие 15 лет

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы планируют реализовать новые проекты инфраструктуры: электроподстанции, объекты здравоохранения и дороги. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в воскресенье, 28 марта.

Один из проектов улучшения инфраструктуры ТиНАО предполагает строительство и реконструкцию восьми электроподстанций. По словам Жидкина, новые станции позволят разгрузить уже существующие энергоцентры района, а также обеспечат резерв мощности в течение ближайших 15–20 лет. Подстанции планируют построить к 2035 году.

Кроме того, в течение ближайших 15 лет в Новой Москве реализуют проект строительства 125 медицинских объектов. Причем большая часть этих объектов будет возведена за счет инвесторов, заинтересованных в создании полноценных и комфортных микрорайонов.

— Принципы комплексного развития территорий предполагают наряду с жильем масштабное строительство объектов инфраструктуры, в том числе медицинской. Особое значение вопросы развития системы здравоохранения приобрели в последнее время. Только за три ближайших года в ТиНАО будет построено 15 поликлиник, больниц и подстанций скорой помощи, — приводит слова главы департамента развития новых территорий пресс-служба ведомства.

Также уже до конца этого года в ТиНАО будут введены в эксплуатацию восемь новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, что составит порядка 25 километров новых и реконструированных дорог. Самым масштабным дорожным проектом станет трасса М3 (Украина — Середнево — Марьино — Десна) протяженностью 12 километров. Она соединит Киевское и Калужское шоссе.

— Значимым событием для ТиНАО в этом году также станет открытие участка автодороги, которая соединит город Щербинку с районом Южное Бутово. Это третий этап проекта «Воскресенское — Каракашево — Щербинка». Дорога протянется от введенного в 2019 году Остафьевского шоссе до Чечерского проезда, — добавил Владимир Жидкин.

Также глава столичного ведомства отметил, что всего с момента присоединения к столице в ТиНАО построено более 250 километров автомобильных дорог.

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столичные дорогиТиНАОгородская инфраструктура
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