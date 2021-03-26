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Поликлинику построят до конца года в поселении Марушкинское
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Поликлинику построят до конца года в поселении Марушкинское

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Марушкинское Карта всех событий

В поселении Марушкинское на территории ТиНАО до конца 2021 года введут в эксплуатацию поликлинику. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Детско-взрослая поликлиника будет оснащена современным оборудованием и мебелью. Также в учреждении оборудуют пост охраны и установят системы видеонаблюдения. Прилегающие территории благоустроят и озеленят.

Пациенты смогут воспользоваться услугами специалистов по всем основным медицинским специальностям. Кроме того, для жителей ТиНАО будут доступны кабинеты восстановительных и лечебных процедур и функциональной диагностики.

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поликлиникаВладимир ЖидкинНовая Москва
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