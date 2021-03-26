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Школу на 1200 учеников построят в Коммунарке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Школу на 1200 учеников построят в Коммунарке

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

В поселке Коммунарка в 2022 году будет введена в эксплуатацию школа на 1200 мест. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, эту школу возведут в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города за счет бюджетных средств. Проектно-изыскательские работы уже начались.

— Строительство новых школ остается одним из главных приоритетов в создании социальной инфраструктуры, — отметил Жидкин.

Он подчеркнул, что с 2012 года в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию 19 школ на 17 749 учеников. К 2035 году количество образовательных учреждений возрастет до 170.

Читайте также: Школы-долгострои введут в Новой Москве в 2021 году

школаВладимир ЖидкинНовая Москва
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