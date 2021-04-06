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Завершено строительство трех корпусов в ЖК «Кленовые аллеи» в Новой Москве
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Завершено строительство трех корпусов в ЖК «Кленовые аллеи» в Новой Москве

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, поселение Десеновское Карта всех событий

Строительство трех новых корпусов завершили в жилом комплексе «Кленовые аллеи» в ТиНАО. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы во вторник, 6 апреля.

— Завершено строительство корпусов № 2–4 в жилом комплексе «Кленовые аллеи» в ТиНАО Москвы. ЖК возводится в районе 35-го километра Калужского шоссе в поселении Десеновском за счет инвестора, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что уже выдано заключение о соответствии и готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию. Корпус 2 рассчитан на 320 квартир, корпус 3 — на 219 квартир, а корпус 4 — на 251 квартиру. Вокруг дома созданы прогулочные дорожки и гостевые парковки. Первые этажи будут отданы для объектов социально-бытовой инфраструктуры, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о старте переселения по программе реновации в районе Чертаново Южное.

Читайте также: Дом по программе реновации на 150 квартир начали строить в Кузьминках

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