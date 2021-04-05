Дом по программе реновации на 150 квартир начали строить в Кузьминках

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 155к1 Карта всех событий

Объект возводится по адресу Волгоградский проспект, владение 155. В доме построят 150 квартир общей площадью около 8,8 тысячи квадратных метров.

— В настоящее время идут работы подготовительного периода, установка ограждений и устройство временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году, — сообщил Загрутдинов.

В вестибюле здания организуют комнату для консьержа, помещение для колясок и инвентаря. Уточняется, что здание адаптировали для маломобильных людей и для мам с колясками. Территорию вокруг здания озеленят, рядом с новостройкой разобьют клумбы, поставят детскую и спортивную площадку, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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