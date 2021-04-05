Жилой дом по программе реновации построят на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова, 47к2 Карта всех событий

Жилой дом площадью 40 тысяч квадратных метров по программе реновации построят в районе Котловка на юго-западе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Новостройку возведут по адресу улица Дмитрия Ульянова, владение 47-49. Здание будет состоять из двух корпусов, которые соединят стилобатом, где организуют нежилые помещения. В доме также создадут подземный паркинг.

— Облицовка фасадов будет выполнена бетонной плиткой с мраморной крошкой «под кирпич», корпус № 1 выполнят в светлом оттенке, а корпус № 2 в более темном, графитовом цвете. Для кондиционеров предусмотрены специальные корзины. Архитектурный облик дома получился сдержанным, он отлично впишется в окружающую застройку, которая в значительной степени сформирована кирпичными домами, — пояснил Сергей Кузнецов.

По его словам, сдержанный дизайн здания будет сглаживать яркую облицовку двух домов по программе реновации на перекрестке Севастопольского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова.

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