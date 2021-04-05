Школу искусств построят в Новой Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Московский, микрорайон Град Московский Карта всех событий

Школу искусств построят в поселении Московский в ТиНАО. Об этом рассказали в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Уточняется, что в ведомстве уже согласовали проект строительства. Объект будет расположен в микрорайоне Град Московский. В здании планируют проводить концерты, фестивали и показывать кинофильмы.

Большой концертный зал, музыкальные и художественные классы расположат на первом этаже школы. На втором и третьем этажах будут оборудованы малый зал для концертов, компьютерный класс и творческие мастерские.

— Технологический комплекс театральных помещений школы искусств предназначен для проведения спектаклей, концертов и представлений, в том числе с возможностью демонстрирования видеоматериалов и кинофильмов, — отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Для оформления фасада здания специалисты будут использовать клинкерную плитку разных цветов. Над главным входом повесят вывеску с подсветкой. Территорию возле школы благоустроят и озеленят. Рядом с объектом организуют парковки и пешеходные дорожки, пишет агентство городских новостей «Москва».

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