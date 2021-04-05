Пристройку к детской поликлинике на севере Москвы откроют в 2021 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Рогачёвский переулок, 3 Карта всех событий

Объект будет расположен по адресу Рогачевский переулок, владение 3А. Строительство проводят на средства из городского бюджета.

В пресс-службе отметили, что строительство пристройки несколько раз приостанавливалось, поэтому его возьмут на контроль, работы планируют закончить в 2021 году. Уточняется, что поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену.

Сейчас специалисты занимаются отделочными работами, организовывают в здании систему вентиляции и пожарной защиты. Новую пятиэтажную пристройку соединят с детской поликлиникой крытым переходом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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