Пристройку к детской поликлинике на севере Москвы откроют в 2021 году
Объект будет расположен по адресу Рогачевский переулок, владение 3А. Строительство проводят на средства из городского бюджета.
В пресс-службе отметили, что строительство пристройки несколько раз приостанавливалось, поэтому его возьмут на контроль, работы планируют закончить в 2021 году. Уточняется, что поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену.
Сейчас специалисты занимаются отделочными работами, организовывают в здании систему вентиляции и пожарной защиты. Новую пятиэтажную пристройку соединят с детской поликлиникой крытым переходом, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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