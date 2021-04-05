Реконструкцию станции «Матвеевская» будущего МЦД-4 выполнили на 60 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Матвеевская Карта всех событий

Работы по ремонту станции «Матвеевская» будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) завершили почти на 60 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в Москве начинают приводить станции Киевского направления будущего МЦД-4 к стандартам московского транспорта. Власти ведут работы совместно с ОАО «РЖД».

— В 2020 году на этом направлении реконструировали станции Победа, Мичуринец и Крекшино. А в этом году мы планируем открыть после реконструкции еще шесть станций: Внуково, Толстопальцево, Матвеевскую, Кокошкино, Мещерскую и Апрелевку, — отметил Максим Ликсутов.

Сейчас специалисты занимаются строительством стен вестибюля станции со стороны Матвеевской улицы. Кроме того, идет работа по сборке навесов на новых платформах.

В настоящее время поезда из-за реконструкции останавливаются у временных деревянных платформ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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