Северный вестибюль станции метро «Окружная» откроют в 2022 году

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Строительство северного вестибюля станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии московского метро завершат в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе стройкомплекса Москвы.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что саму станцию открыли в 2018 году, а в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию второй вестибюль. «Окружную» планируют соединить с одноименными станциями МЦК и МЦД-1, а также с аэроэкспрессом Шереметьевского направления.

В свою очередь руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов уточнил, что строительство эскалаторного тоннеля для северного вестибюля станции ведут в сложных гидрогеологических условиях. Он уточнил, что в феврале 2021 года в наклонном тоннеле смонтировали последнее, 126-е кольцо, пишет Интерфакс.

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