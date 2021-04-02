Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Северный вестибюль станции метро «Окружная» откроют в 2022 году
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Северный вестибюль станции метро «Окружная» откроют в 2022 году

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Окружная Карта всех событий

Строительство северного вестибюля станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии московского метро завершат в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе стройкомплекса Москвы.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что саму станцию открыли в 2018 году, а в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию второй вестибюль. «Окружную» планируют соединить с одноименными станциями МЦК и МЦД-1, а также с аэроэкспрессом Шереметьевского направления.

В свою очередь руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов уточнил, что строительство эскалаторного тоннеля для северного вестибюля станции ведут в сложных гидрогеологических условиях. Он уточнил, что в феврале 2021 года в наклонном тоннеле смонтировали последнее, 126-е кольцо, пишет Интерфакс.

Читайте также: «Ресторан на воде» откроют на набережной Северного речного вокзала в 2021 году

строительствоМетрооткрытие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Все мнения
О проекте
Читайте нас в