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Переселение по программе реновации стартовало в Чертанове Южном
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Переселение по программе реновации стартовало в Чертанове Южном

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 139 Карта всех событий

Переселение по программе реновации началось в районе Чертаново Южное на юге Москвы. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Москвичи переезжают в новостройку площадью 34 тысячи квадратных метров по адресу Варшавском шоссе, дом 139.

— Современные квартиры будут предоставлены более 700 человек из семи домов. Введенного жилья достаточно для начала переселения более половины участников программы реновации на территории района Чертаново Южное, — сообщил Сергей Левкин.

В новом доме организовано 123 однокомнатных квартиры, а также 155 двухкомнатных и 64 трехкомнатных квартиры. Кроме того, в новостройке есть три четырехкомнатные квартиры.

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