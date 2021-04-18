Бизнес оптом и в розницу

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Спрос на бизнес «под ключ» в Москве вырос в первом квартале этого года на 10 процентов, показало исследование Avito. Москвичи активно скупают интернет-магазины, ищут рестораны, парикмахерские и другие компании, которые пострадали от пандемии. Действительно ли готовый бизнес — это шанс хорошо заработать? Что нужно купить, чтобы не прогореть? Что приобретать не стоит? На эти вопросы отвечают эксперты: экономисты, бизнес-тренеры и сами предприниматели.

По данным исследования, в среднем по России цена одного лота продаваемого бизнеса составила 500 тысяч рублей. А в Москве — миллион.

— Это неудивительно, потому что практически любой бизнес в Москве более рентабелен, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Порог входа выше, но и доход другой.

Деньги предпочитают интернет

За последний год, по данным исследования, больше всего — на 31 процент — вырос спрос на интернет-магазины. Причем в столице их можно купить в среднем за 196 тысяч рублей. Бизнес-тренер, преподаватель Высшей школы экономики Илья Шмелев считает, что это объективно.

— Все, что связано с онлайн, будет набирать обороты. Во-первых, это выгодно: онлайн-бизнес не требует офиса. Во-вторых, к онлайну мы все больше привыкаем. Сегодня в Москве даже люди среднего возраста и часть пенсионеров покупают продукты со смартфонов: скачал приложение и выбирай, — пояснил эксперт. — Кстати, пожилым это особенно важно: не нужно носить продукты на себе, не нужно бывать в людных местах, рискуя заразиться.

По мнению эксперта, в сеть будут переходить многие виды бизнеса, включая образование.

— Еще год назад онлайн-обучение в вузе считалось какой-то нехорошей экзотикой, вынужденной мерой. А сейчас это самое обычное дело! — пояснил Шмелев. — Вообще, я считаю, весь дистанционный бизнес будет расти.

Виктор Кудрявцев уточняет:

— Да, расти будет, но далеко не весь. Покупать интернет-магазин, на мой взгляд, нужно было лет 7–8 назад. А сейчас в сети столько маркетплейсов, что обычный интернет-магазин рядом с ними имеет такие же шансы на выживание, как обычный продуктовый рядом с сетевым супермаркетом. Да, «продуктовый у дома» может быть вполне успешен где-нибудь на первом этаже в районе новостроек. Там просто нет больших площадей для открытия сетевого супермаркета, и покупатели вынуждены ходить в лавчонку, переделанную из квартиры. Но в интернете торговых площадей сколько угодно — там подобная ситуация невозможна в принципе! Интернет-торговля стремительно монополизируется, крупные рыбы съедают плотву, ничего не поделаешь — закон рынка. Хотя какое-то время ваш магазинчик, вполне возможно, будет и на плаву. Но вряд ли дольше 2–3 лет.

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Покупать ли ресторан

Согласно данным исследования, резко вырос спрос и на готовый ресторанный бизнес. Михаил Гончаров, генеральный директор крупной сети ресторанов, советует при покупке быть крайне осторожным.

— Давайте сначала определимся — а что именно покупает человек, приобретая ресторанный бизнес? А покупает он лишь некое ООО, компанию, которая, как правило, не имеет своего помещения и арендует его, — пояснил эксперт. — Вот, собственно, и все. Шефповара, официантов и вообще команду он не покупает: они свободные люди и в любой момент могут уволиться. А от команды зависит очень многое. Как пояснил эксперт, ресторанный бизнес очень персонифицированный.

Как пояснил эксперт, ресторанный бизнес очень персонифицированный.

— Взять, например, знаменитый рыбный ресторан недалеко от гостинцы «Украина». Открыли — стоял пустой. Пришел другой управленец со своей командой — заведение процветает, — пояснил эксперт. — Но бывает и наоборот. Мой друг купил шикарный, каждый вечер заполненный ресторан в Италии. И решил, что он теперь в шоколаде. На следующий день уволился шеф-повар. Остальная команда начала работать спустя рукава. И все, через неделю заведение стояло пустым!

Тем не менее, как пояснил Гончаров, этот бизнес вполне может приносить доход.

— Если хотите вложиться в общепит, покупайте франшизу известной сети. Она отличается тем, что работает строго по технологии. А технологию «ставят» специалисты из головного офиса, — рассказывает Михаил Гончаров. — Если у вас уволилась команда, вы тут же нанимаете другую, и вам ее обучают. Да, вы платите аренду, да, вы платите вознаграждение за пользование брендом, но зато у вас значительно меньше проблем.

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России, добавляет:

— В Москве сейчас продается много ресторанов. Очень часто их предлагают по бросовой цене, но с долгами. Поэтому нужно сразу уточнить, велики ли долги, — пояснил эксперт. — Второй важный момент: место. Сначала нужно выяснить, как долго еще будет действовать договор аренды, а потом понять, а что же именно я буду в этом месте делать. Кого и за какие деньги кормить? Сама по себе удачная, с хорошей проходимостью, «точка» еще ничего не значит.

Место расположения должно совпадать с той публикой, на которую концепция ресторана рассчитана. Дорогое заведение на окраине столицы вряд ли будет успешно, хотя людей мимо будет проходить предостаточно.

Как пояснил эксперт, важно понимать, что между «продвинутым пользователем» и организатором бизнеса есть огромная разница.

— Многие москвичи, приходящие в ресторанный бизнес, рассуждают так: «Я сам каждый вечер бываю в ресторанах, отличное знаю, как тут все устроено, и смогу сделать не хуже, а даже лучше!» Если вы рассуждаете подобным образом, все — вы уже проиграли. Точно останетесь без штанов! — уверяет Игорь Бухаров.

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Заработайте на кресле

В Москве за I квартал текущего года на 6 процентов вырос спрос на парикмахерские и салоны красоты. Стоит ли в них вкладываться? — Все зависит от кадрового состава команды, — убежден Виктор Кудрявцев. — Надо понимать, что люди обычно ходят не в парикмахерскую, а к конкретному мастеру. Проблема в том, что во время пандемии многие мастера стали работать дома — туда же потянулись и их клиенты. Большинство, правда, сейчас возвращаются в салоны, но сможете ли вы их удержать в дальнейшем — большой вопрос. Ведь дома они работают только на себя.

Как пояснил эксперт, самая эффективная схема работы с парикмахерским бизнесом — сдача рабочих мест в аренду. Каждый мастер просто арендует у вас кресло определенное количество дней в неделю.

— В противном случае вам придется нанимать администратора, который будет принимать от клиентов деньги, платить мастеру зарплату.

При этом, как показывает практика, администратор часть денег оставляет себе, деля их с мастерами. По сути, он вас обворовывает, и контролировать его крайне сложно, — пояснил эксперт. — Вы, конечно, можете посадить на его место своего родственника, но тогда придется брать его в долю. Можете и сами сесть за стойку, но тогда вы полностью погружаетесь в эту работу, и у вас не остается времени на другую деятельность.

Высока наценка и конкуренция

Довольно часто горожане покупают и бизнес «кофе с собой».

— Этот формат общепита по-прежнему популярен, — рассказывает бизнесмен Андрей Добрынин.— Небольшая площадь аренды — главный плюс. Еще один плюс в том, что кофе в отличие от многих других товаров имеет очень высокую наценку — 150 до 400 процентов.

Как пояснил эксперт, формат хорош тем, что кофе из киоска обычно стоит на 30–50 процентов дешевле, чем в кафе.

— К тому же, обратите внимание, климат и городская среда в Москве в последние годы становятся комфортнее. Сейчас, чтобы попить кофе, уже не нужно заходить в помещение. Можно присесть на скамейку, она будет чистой и неполоманной, — пояснил Андрей. — Кстати, бизнесу, как ни странно, очень помогли бетонные блоки, которые установили, чтобы препятствовать въезду машин к станциям метро. Затем эти блоки обшили досками и превратили в приличные скамейки, где постоянно сидят люди. Многие из них — со стаканчиками кофе.

Как пояснил эксперт, конкуренция в бизнесе «кофе с собой» очень высокая. Торговая точка стоит от 250 тысяч до 3 миллионов рублей — в зависимости от ее размера и местоположения. Самые дорогие места — в популярных торговых центрах, там очень высокая проходимость.

— Не надо думать, что этот бизнес очень доходный. Среднемесячная прибыль от киоска составляет обычно 15–18 тысяч рублей с квадратного метра его площади. Если у вас киоск у метро в пять «квадратов», больше 100 тысяч в месяц вы вряд ли заработаете, — пояснил эксперт. — Хотя многое зависит от публики.

Чаще всего, рассказал Андрей Добрынин, кофе с собой покупают люди в возрасте от 16 до 35 лет. И если рядом с вашей точкой вуз или офис, где много молодежи, шансы хорошо заработать намного выше.

— Хорошие продажи — рядом с бизнес-центрами, где хорошо организовано пространство, как, например, в Трехгорке. Люди выходят из офисов покурить и подышать воздухом и очень часто покупают кофе, — пояснил эксперт.

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Меньше барьеров, больше бизнесменов

Доктор экономических наук, проректор Академии труда и социальных отношений Владимир Рожков считает, что малый бизнес в столице будет развиваться.

— У нас самое большое в России и наиболее обеспеченное население, которое всегда нуждается в разного рода услугах, — пояснил эксперт. — В Москве, например, пять миллионов автомобилей, все их нужно мыть и ремонтировать. Огромное поле деятельности для малого бизнеса! А еще почти все стригутся. Почти все посещают заведения общепита, покупают одежду, обувь, хозтовары. Эти потребности тоже позволяют малому бизнесу заработать. Вообще, как показывает практика, далеко не все хотят работать в офисах!

По мнению эксперта, успех бизнесменов будет во многом зависеть от позиции городских и федеральных властей.

— Прежде всего нужны новые помещения, потому что существующих не хватает и те, что есть, часто сдаются по огромной цене, что делает бизнес менее рентабельным и часто вообще ставит на грань выживания, — рассказывает Владимир Дмитриевич. — Поэтому таких программ, как «Рубль за квадратный метр», когда ты можешь дешево и надолго взять в аренду старое пустующее помещение, должно быть больше. Второй момент: важно снижать число проверок малого бизнеса и вообще любых административных барьеров. Заниматься бизнесом должно стать намного проще, тогда и люди туда придут. Третье: нужна реформа налогообложения. Его нужно сделать максимально понятным. «Упрощенка», когда ты платишь 6 процентов со всех доходов, уже есть. Нужно вводить что-то похожее. Надеюсь, что премьер Михаил Мишустин, как эффективный налоговик, должен заняться этим вопросом. Ведь малый бизнес — это не только налоги в бюджет, это еще и миллионы новых рабочих мест, которые нужны Москве и России.

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КАК У НИХ

— В США есть сразу несколько видов бизнеса, который стараются приобрести предприниматели. Один из самых популярных — монтаж и обслуживание солнечных батарей. Они помогают существенно экономить как на электричестве, так и на нагревании воды, поэтому очень востребованы у жителей частных домов. Вторая ниша, которая сейчас активно заполняется, — установка и обслуживание системы «умный дом». Она существенно экономит электроэнергию, воду и, главное, время хозяев. Выключает свет, если жильцы забыли это сделать. Или прогревает дом к их приходу.

— Во Франции очень популярный бизнес — рыбная ферма как место отдыха. Организуется не просто водоем с платной рыбалкой, а место, где каждый может еще приготовить рыбу, устроив семейный пикник.

— В Германии многие предприниматели покупают фургон на колесах — передвижную закусочную. Ее ставят в наиболее людных местах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, сегодня в столице насчитывается более 681 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, что составляет порядка 12 процентов от общего числа субъектов МСП в России. Московский малый и средний бизнес обеспечивает работой более 38 процентов трудоспособного населения Москвы. С 2016 года вклад субъектов малого и среднего бизнеса в экономику Москвы увеличился на 62 процента.

РЕПЛИКА

Сначала проведите аудиторскую проверку

Сурен Варданян, вице-президент московской торгово-промышленной палаты:

— Перед тем как купить бизнес, нужно нанять аудитора, чтобы он этот бизнес проверил. Каковы его расходы, каковы доходы и прибыль, есть ли долги, насколько они велики и т.д. Второй момент: нужно оценить территорию, на которой вы покупаете дело. Какова проходимость места, есть ли рядом конкуренты, сколько их. Может быть, рядом с вашим кафе собираются открывать сетевой фастфуд. Все это нужно заранее выяснить. Третье: оцените свои ресурсы. Ведь бизнес мало купить. Он требует постоянных вложений.

Вы готовы нанять грамотного маркетолога? Управляющего? Готовы увеличить расходы на персонал, чтобы лучше его мотивировать? Способны ли купить новое оборудование? На все это нужны деньги. Они у вас есть? Плюс нужно понимать, что бизнес — это не банковский депозит, когда вы положили на счет определенную сумму, которая будет приносить в месяц заранее известный доход. Бизнес — это живой процесс. Он может приносить не только прибыль, но и убыток.

И если вы хотите, чтобы дело было прибыльным, бизнесу придется уделять внимание. Вероятнее всего, ежедневное. А может быть, даже и круглосуточное. Вам, как владельцу, придется улаживать дела с налоговой инспекцией, Роспотребнадзором, участковым и другими контролирующими органами.

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