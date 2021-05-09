«Никакого коммунизма»: кому не следует ждать бесплатной газификации

Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

В Газпроме пообещали бесплатно газифицировать небольшие частные дома при строительстве газопровода. Вместе с укладкой основной магистрали будут делать отводы до границ земельных участков. Таким образом, гражданам не придется тратить миллионы рублей, если они желают обеспечить свой населенный пункт голубым топливом. О том, кому удастся сэкономить и какие подводные камни есть в идее госкомпании, — в материале «Вечерней Москвы».

Связана эта идея с майским поручением президента России Владимира Путина региональным властям обеспечить доведение газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан.

Заниматься социальной газификацией, как следует из слов генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, будет региональный оператор. При этом бесплатно газ подключат только тем гражданам, чей максимальный часовой расход не превышает семи кубометров, а сам участок должен быть расположен не далее чем в 200 метрах от газораспределителя.

Ведущий эксперт фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заметил, что сама схема газификации до сих пор просчитывается, полностью ее пока нет.

— До сих пор неясен ряд вопросов. В частности, будет ли это единый оператор газоснабжения. Если это будет Газпром, то на каких условиях он получит активы и собственность компаний, которые сейчас этим занимаются? Даже в Московской области, например, есть свой оператор. Опять же непонятно, раз это будет социальная газификация, какие убытки понесет тот же Газпром от этой работы и кто будет их компенсировать, — отметил специалист.

Он напомнил, что программа газификации оценивается в два триллиона рублей до 2030 года и не исключено, что эту сумму придется увеличивать. Но даже крупная госкомпания не может такие деньги просто так выложить, а значит, их будут возмещать, скорее всего, из федерального бюджета, предполагает Митрахович. Поскольку с коммерческой точки зрения программа даже для очень богатой компании невыгодна.

— Глава «Межрегионгаза», опять же, говорил о подведении газа к участку. А дальше надо провести к дому трубу и установить оборудование, которое также обойдется в десятки тысяч рублей. Понятное дело, что никто газовый коммунизм устраивать не будет. Ни Газпром, ни другие операторы, — пояснил собеседник «ВМ».

Газ получат не все

Если смотреть на конечного потребителя, то, как считает эксперт, для тех, кто просто платил за подключение газа и теперь этого делать не будет, программа позволит реально сэкономить, причем сотни тысяч и даже миллионы рублей. Но не исключено, что операторы будут компенсировать свои расходы за счет других потребителей, в том числе и тех, кто не подошел по условиям.

При этом газ, по прогнозам специалиста, проведут не везде. Такой вид снабжения получат те населенные пункты и дома, которые действительно в этом нуждаются и где люди живут постоянно. То есть к дачным участкам и различным СНТ трубу придется по-прежнему тянуть за свой счет.

Кроме того, сетевое газоснабжение не будет доводиться до каждой отдаленной деревни. Для них власти, уверен спикер, предусмотрят другие способы энергоснабжения. Где-то осуществят доставку сжиженного газа, где-то, возможно, поставят ветряную или солнечную электростанцию либо те же пеллеты.

Несмотря на все нюансы, в целом Станислав Митрахович идею социальной газификации оценивает положительно. Для большей части населения России она станет благом, но всех сделать довольными в любом случае не получится.

— Газифицироваться давно было нужно. У нас газа много. Тем более газификация будет соединена с экспортными проектами типа «Силы Сибири — 2». Мне кажется, если б не этот газопровод, газификация того же Красноярска была бы еще отложена на длительное время. Стоимость газа для потребителей у нас в десять раз ниже, чем в Европе, — сказал эксперт.

Загвоздка здесь только в том, уточняет специалист, что программа невыгодна пока для бизнеса, но при этом очень затратна. Потому что одно дело — газифицировать промышленно развитую Челябинскую область со стабильными и платежеспособными клиентами, а совершенно другое — поселки, где и потребляют мало, и есть риски задержек с платежами. Однако, с точки зрения Митраховича, было бы здорово, если бы к идее на каких-то условиях присоединились все компании, занимающиеся газом в России.

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