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В Газпроме пообещали бесплатно провести газ в некоторые частные дома
Фото: pixabay.com

В Газпроме пообещали бесплатно провести газ в некоторые частные дома

Полина Долганова

Общество

Бесплатный газ станет доступен для жителей частных домов площадью не более 300 квадратных метров в рамках догазификации. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

— В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство, — рассказал руководитель в эфире телеканала «Россия 1».

Отмечается, что проведение газа внутри участка каждый потребитель будет оплачивать сам.

Бесплатный газ подключат только тем гражданам, чей максимальный часовой расход газа не превышает 7 кубометров, а участок расположен не более чем в 200 метрах от газораспределителя.

Напомним, 3 мая президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить доведение газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан.

Ранее «ВМ» писала, что в шести районах столицы проведут реконструкцию газовых сетей. Реконструкция коснется газопровода на проспекте Мира, который проходит в районах Ростокино, Свиблово и Ярославский. Также реконструкцию газовых сетей проведут на участке Волжского бульвара в Нижегородском и Рязанском районах и в Текстильщиках.

Читайте также: Эксперт напомнил россиянам о главных правилах эксплуатации газового оборудования

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