Реконструкцию газовых сетей проведут в шести районах Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В шести районах Москвы проведут реконструкцию газовых сетей. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Реконструкция газопровода необходима в связи с окончанием его нормативного срока использования. Реконструкция газопровода существенно повысит безопасность эксплуатации газораспределительной системы, а также обеспечит надежную бесперебойную подачу газа в жилые дома. Кроме того, работы по модернизации будут осуществлены закрытым способом, что не потребует разрытия траншей, которые создают неудобства для горожан, — пояснила Юлиана Княжевская.

По ее словам, реконструкция коснется газопровода на проспекте Мира протяженностью 2186 метров, который проходит в районах Ростокино, Свиблово и Ярославский. Также реконструкцию газовых сетей проведут на участке Волжского бульвара в Нижегородском и Рязанском районах и в Текстильщиках.

Уточняется, что общая протяженность реконструируемых газопроводов составит 3,75 километра.

Новая технология реконструкции сетей позволит значительно снизить количество земляных работ. При этом методе ремонт с протяжкой полиэтиленовой трубы проходит внутри имеющегося газопровода, поэтому не нужно его разрывать. Специалисты осуществляют работы через котлованы.

После завершения работ на их месте будет проведено благоустройство территории.

Общественные обсуждения по данному проекту состоялись с 14 по 27 апреля 2021 года. Все желающие могут задать вопросы или внести пожелания относительно проекта в разделе «Общественные обсуждения» на сайте проекта «Активный гражданин».

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